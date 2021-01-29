В Екатеринбурге возбудили дела о насилии против полиции

Уголовные дела возбуждены в отношении двух жителей Екатеринубрга Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых

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В Екатеринбурге возбудили уголовные дела в отношении участников несогласованной акции, прошедшей 23 января. Они подозреваются в применении насилия в отношении двух полицейских. Об этом URA.RU сообщили в региональном Следственном комитете.

«Следственным комитетом возбуждены 2 уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции 23 января в Екатеринбурге», — рассказал агентству старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга. По его словам, подозреваемыми являются два молодых человека 1996 и 1997 годов рождения.

По версии следствия, участники несанкционированной акции применили насилие к двум сотрудникам полиции. В настоящее время оба подозреваемых задержаны, в отношении их проводятся процессуальные действия.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых рассказал агентству, что в интернете фиксируются факты призывов к участию в несанкционированных мероприятиях. «ГУ МВД по Свердловской области официально предупреждает, что призывы и участие в таких акциях влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — отметил он.

Горелых также подчеркнул, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников, будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Всех правонарушителей, по его словам, привлекут к ответственности.