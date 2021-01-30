В Москве 31 января закроют магазины и изменят маршруты автобусов

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, полицейские, кремль, красная площадь, собор василия блаженного, покровский собор, москва
Сотрудники полиции перекроют центр Москвы и закроют на выход некоторые станции метро Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

В Москве 31 января закроют торговые центры и магазины, расположенные рядом с Лубянской площадью. Кроме того, изменятся маршруты общественного транспорта. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«31 января в центре Москвы будут закрыты часть магазинов и кафе», — цитирует Немерюка РБК. По словам чиновника, закроют магазин «Детский мир», торговый ентр «Наутилус», а также рестораны и кафе, расположенные на Лубянке. Также будут изменены 24 автобусных маршрута.

Кроме того, 31 января будет перекрыт центр Москвы. С 8 часов утра закроют на выход семь станций метро и внесут ограничения на передвижения пешеходов.

Генпрокуратура РФ напоминает гражданам, что участие в несанкционированных акциях, применение насилия и другие противоправные действия ведут к уголовной ответственности. А призывы к несовершеннолетним участвовать в подобных мероприятиях уголовное наказуемы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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