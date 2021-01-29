Генпрокуратура требует закрыть сайты с призывами к беспорядкам

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Генпрокуратура РФ собирается ограничить доступ к сайтам, которые призывают выходить на незаконные митинги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Генеральная прокуратура России требует ограничить доступ к интернет-ресурсам, которые призывают россиян участвовать в несанкционированных митингах. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

«Генеральной прокуратурой РФ внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации», — заявили ТАСС в Генпрокуратуре. Россиян, от которых звучали такие призывы, уже предупредили о незаконности подобных действий.

Кроме того, ведомство напомнило гражданам, что применение насилия и другие противоправные действия на подобных митингах ведут к уголовной ответственности за массовые беспорядки. Также уголовно наказуемо вовлечение в незаконные протесты и беспорядки несовершеннолетних.

Ранее Генпрокуратура просила заблокировать ресурсы, которые призывают участвовать в акциях протеста 30 и 31 января. Также о призывах к незаконным митингам заявила Лига безопасного интернета, пишет агентство Nation news. Организация потребовала прекратить распространение экстремистских материалов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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