Генпрокуратура требует закрыть сайты с призывами к беспорядкам

Генеральная прокуратура России требует ограничить доступ к интернет-ресурсам, которые призывают россиян участвовать в несанкционированных митингах. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
«Генеральной прокуратурой РФ внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации», — заявили ТАСС в Генпрокуратуре. Россиян, от которых звучали такие призывы, уже предупредили о незаконности подобных действий.
Кроме того, ведомство напомнило гражданам, что применение насилия и другие противоправные действия на подобных митингах ведут к уголовной ответственности за массовые беспорядки. Также уголовно наказуемо вовлечение в незаконные протесты и беспорядки несовершеннолетних.
Ранее Генпрокуратура просила заблокировать ресурсы, которые призывают участвовать в акциях протеста 30 и 31 января. Также о призывах к незаконным митингам заявила Лига безопасного интернета, пишет агентство Nation news. Организация потребовала прекратить распространение экстремистских материалов.
Подписывайтесь на URA.RU в