Силовики задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. Видео

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Несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. Курган, ппс, полиция, задержание
Полицейские ждали Смирнова в подъезде его дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правоохранительные органы задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Задержание произошло, когда журналист выходил из дома.

«На выходе из дома задержали Сергея Смирнова», — пишет «Медиазона». По данным издания, Смирнова поджидали в подъезде, когда он выходил на прогулку с сыном.

Как уточнил сам журналист, его задерживали полицейские и человек в штатском. Смирнов заявил, что задержание произошло «якобы за участие в акции или призывы [к участию]».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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