Полицейские ждали Смирнова в подъезде его дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правоохранительные органы задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Задержание произошло, когда журналист выходил из дома.

«На выходе из дома задержали Сергея Смирнова», — пишет «Медиазона». По данным издания, Смирнова поджидали в подъезде, когда он выходил на прогулку с сыном.

Как уточнил сам журналист, его задерживали полицейские и человек в штатском. Смирнов заявил, что задержание произошло «якобы за участие в акции или призывы [к участию]».