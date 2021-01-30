Геофизик: Илон Маск дал человечеству шанс на выживание

Изобретатель новой технологии получит от Илона Маска 100 миллионов долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Популяризация бизнесменом Илоном Маском разработки технологии для улавливания углекислого газа в атмосфере подарит человечеству шанс на выживание. Однако существует ряд вопросов, которые ученым еще предстоит решить. Таким мнением с URA.RU поделился научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский.

«Технология улавливания углекислого газа — одна из наиболее необходимых человечеству. Маск выступает в роли менеджера по пиару, стимулируя ученых по всему миру работать над нашим будущим. У него есть ресурсы, которые он готов отдать тем, кто этого заслуживает», — сказал URA.RU Чернокульский.

Изобретение технологии по улавливанию углекислого газа решит проблему глобального потепления, отметил ученый. «В некоторых странах существуют разработки, но все они дорогие и малочисленные. Главная задача — чтобы новая технология могла быть масштабирована по всему миру», — отметил Чернокульский.

Сегодняшние технологии по сдерживанию выбросов CO2 требуют от промышленности слишком больших затрат, поэтому их действительно нужно удешевлять, добавил директор Института динамики геосфер РАН Виталий Адушкин. Но он отметил, что полностью решить проблему вряд ли возможно. «Снижать выбросы вредных веществ нужно, однако существующие технологии дорогие и бьют по промышленности. При этом нужно понимать, что полностью избавиться от выбросов не получится, как и остановить глобальное потепление на 100%. Человек слишком мал, чтобы управлять природой», — сказал URA.RU Адушкин.

Ранее Илон Маск пообещал заплатить тому, кто придумает наиболее эффективную технологию по улавливанию СО2 из атмосферы. В своем Twitter он написал, что не пожалеет 100 миллионов долларов.