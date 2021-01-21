21 января 2021

Илон Маск запустил конкурс на 100 миллионов долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
Илон Маск пожертвует 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск заплатит 100 миллионов долларов тому, кто разработает наилучшую технологию по улавливанию и хранению углекислого газа. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода», — написал Маск. Бизнесмен пообещал рассказать о подробностях конкурса на следующей неделе.

Улавливание — это процесс, который включает отделение углекислого газа от промышленных и энергетических источников и его долгосрочную изоляцию от атмосферы. Главной целью улавливания углерода является борьба с глобальным потеплением, а также загрязнением окружающей среды.

Ранее Илон Маск, ставший 7 января богатейшим человеком в мире, решил распродать все имущество ради колонизации Марса. Такое решение он принял, в частности, для того, чтобы показать свою решительность для достижения цели. Также к 2026 году он планирует высадить первых людей на планету Марс.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...