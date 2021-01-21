Илон Маск запустил конкурс на 100 миллионов долларов

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск заплатит 100 миллионов долларов тому, кто разработает наилучшую технологию по улавливанию и хранению углекислого газа. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода», — написал Маск. Бизнесмен пообещал рассказать о подробностях конкурса на следующей неделе.
Улавливание — это процесс, который включает отделение углекислого газа от промышленных и энергетических источников и его долгосрочную изоляцию от атмосферы. Главной целью улавливания углерода является борьба с глобальным потеплением, а также загрязнением окружающей среды.
Ранее Илон Маск, ставший 7 января богатейшим человеком в мире, решил распродать все имущество ради колонизации Марса. Такое решение он принял, в частности, для того, чтобы показать свою решительность для достижения цели. Также к 2026 году он планирует высадить первых людей на планету Марс.
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