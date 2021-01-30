Аналитики: незаконные митинги в ЯНАО пройдут по новому сценарию

На 31 января на Ямале могут состояться протестные акции Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В ЯНАО на несогласованные митинги в поддержку блогера Алексея Навального в воскресенье, 31 января, выйдут порядка десятка человек. Такой прогноз URA.RU озвучили местные политологи.

23 января на Ямале был сильный мороз и на несогласованные мероприятия ни в одном городе округа никто не пришел, напомнил политолог Александр Безделов. «Сейчас погода позволяет, поэтому небольшое количество людей, прежде всего в Ноябрьске, в таких городах, где есть зачатки протестного движения, выйдут. Порядка десятка радикально настроенных ямальцев будут присутствовать», — рассказал Безделов URA.RU. Его коллега Андрей Ткаченко дополнил, что в преддверии нового политического сезона некоторые партии, часто использующие для продвижения громкие темы, могут не упустить своего шанса.

Попыток согласовать эти акции в городах ЯНАО не было ни 23, ни 31 января. Незаконные митинги по всей России начались с ареста Алексея Навального. Когда он уже находился в СИЗО, его команда выложила фильм о «дворце» для Путина возле Геленджика. По данным YouTube, ролик набрал больше 100 миллионов просмотров. По альтернативной информации — всего три миллиона. Позднее миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что это ему принадлежит постройка под Геленжиком, о которой говорится в фильме.