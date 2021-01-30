Рособрнадзор дал совет, какие предметы лучше выбирать для ЕГЭ

Выпускникам, которые намерены поступать в вузы, предстоит сдать только один обязательный предмет в форме Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — русский язык. На станице Instagram Рособрнадзора специалисты советуют выпускникам выбирать для сдачи экзамена предметы, которые вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний.
В Рособрнадзоре обратили внимание одиннадцатиклассников на то, что ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводить не будут. «ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору выпускники выбирают по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ при приёме в вуз», — отметили в ведомстве.
Между тем остальным выпускникам, не планирующим получать высшее образование, придется сдавать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому и математике. Замглавы Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова рассказала «Парламентской газете», что это форма контрольной работы, которая может проводиться в формате письменного и устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий или билетов. «Например, на ГВЭ по русскому языку выпускнику предложат написать сочинение или изложение с творческим заданием. Сделать выбор он сможет непосредственно в день экзамена, ознакомившись с темами сочинения и материалом для изложения», — рассказала Тутова.
Ранее стало известно, что выпускные экзамены для школьников пройдут с 24 по 28 мая. ЕГЭ выпускники будут писать с 31 мая по 2 июля. Тем, кто не сможет написать ЕГЭ по уважительной причине, дадут дополнительный период для экзамена с 12 по 17 июля.
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