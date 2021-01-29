Рособрнадзор: как пройдут экзамены для тех, кто не хочет в вузы

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты, сессия
Сдавать будут два предмета: русский язык и математику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выпускной экзамен для 11-классников, которые не собираются получать высшее образование, в этом году пройдет по материалам, основанным на заданиях ЕГЭ. Об этом сообщает Рособрнадзор.

«Выпускники 11-х классов, не планирующие поступать в вузы, для получения аттестата в 2021 году должны будут сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена — русский язык и математику», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Выпускные экзамены для школьников пройдут с 24 по 28 мая.

Ранее Рособрнадзор заявлял, что процедура проведения ЕГЭ в 2021 году не изменится по сравнению с прошлым годом. Кроме наличия перчаток, санитайзеров и регулярной дезинфекции, других нововведений в процедуре нет, отметил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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