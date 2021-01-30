Госдума может разрешить обеззараживать мясо радиацией

Ряд продуктов питания, в том числе мясо животных и птицы, могут разрешить обрабатывать с помощью ионизирующего излучения. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении в весеннюю сессию.
Авторы законопроекта — председатель аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин и глава такого же комитета в Совете Федерации Алексей Майоров — уверяют, что обеззараживание сырья и готовой продукции является одним из современных, безопасных и эффективных способов обеспечения санитарно-эпидемиологической, карантинной и ветеринарной безопасности сельхозпродукции и продовольствия, пишет «Парламентская газета».
«Обработанные продукты должны соответствовать требованиям безопасности здоровья населения. Для проведения ионизирующего (радиоактивного) облучения нужно будет предусмотреть специальные места. А информация о товаре должна содержать сведения о том, что продукцию обработали с применением такого метода», — говорится в законопроекте.
В первом чтении Госдума рассмотрела документ в июле прошлого года. Авторы с учетом новой эпидемиологической ситуации скорректировали текст документа и внесли его в парламент снова.
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