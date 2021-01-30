Роспотребнадзор назвал срок вакцинации для переболевших COVID

Россияне, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, могут не ставить прививку до осени. Об этом журналистам сообщил специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Людям, перенесшим ковид, вакцинация не понадобится в ближайшие месяцы, по крайней мере, до осени», — цитирует Горелова «Российская газета». По словам специалиста, не стоит беспокоиться из-за антител, которые постепенно исчезают после перенесенного заболевания. «На самом деле, на антитела не следует ориентироваться никогда. Понятно, что антитела короткие живут не более двух месяцев, IgG — от четырех максимум до шести. А у нас остается Т-клеточная память пожизненная, которая строго специфическая», — заключил Горелов.
Ранее ученые из Австралии выяснили, что антитела в организме вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека держатся в среднем восемь месяцев. А разработчики российской вакцины «Спутник V» утверждают, что их препарат дает иммунитет на два года. Врач-педиатр Евгений Комаровский назвал два сценария при повторном заражении коронавирусом. По его словам, человек либо не заразится вообще, либо переболеет в легкой форме.
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