30 января 2021

Роспотребнадзор назвал срок вакцинации для переболевших COVID

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Не стоит беспокоиться из-за антител, которые постепенно исчезают после перенесенного заболевания, отметил специалист Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россияне, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, могут не ставить прививку до осени. Об этом журналистам сообщил специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Людям, перенесшим ковид, вакцинация не понадобится в ближайшие месяцы, по крайней мере, до осени», — цитирует Горелова «Российская газета». По словам специалиста, не стоит беспокоиться из-за антител, которые постепенно исчезают после перенесенного заболевания. «На самом деле, на антитела не следует ориентироваться никогда. Понятно, что антитела короткие живут не более двух месяцев, IgG — от четырех максимум до шести. А у нас остается Т-клеточная память пожизненная, которая строго специфическая», — заключил Горелов.

Ранее ученые из Австралии выяснили, что антитела в организме вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека держатся в среднем восемь месяцев. А разработчики российской вакцины «Спутник V» утверждают, что их препарат дает иммунитет на два года. Врач-педиатр Евгений Комаровский назвал два сценария при повторном заражении коронавирусом. По его словам, человек либо не заразится вообще, либо переболеет в легкой форме.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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