Иммунолог указала на отличия гриппа от коронавируса

При гриппе чаше воспаляется горло Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При коронавирусе, в отличие от гриппа, реже начинает болеть горло, однако высокая температура держится почти в два раза дольше. Об этом рассказала врач-аллерголог, иммунолог Ирина Ярцева.

«Классически мы привыкли, что при гриппе температура высокая, до 39 градусов, держится дней шесть. При ковиде она может держаться до 10—12 дней, и это считается легкой формой», — цитирует Ярцеву «Вечерняя Москва».

При этом организм может с этим спокойно справляться и держать сатурацию, но интоксикация и температура могут быть больше, чем при гриппе, уточняет врач. По ее словам, в отличие от гриппа, при COVID-19 обычно не заболевает горло. Она отметила, что даже при поражении легких у больного может отсутствовать кашель.

Ранее врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда у большинства населения появится коллективный иммунитет. По его словам, в таком случае коронавирус станет чем-то вроде гриппа и будет возвращаться сезонами, пишет агентство Nation News. Врач Сергей Нурисламов уточнил, что болеть им будут не в холода, а во влажную погоду — весной и осенью, передает телеканал 360.