В Екатеринбурге частично остановлено движение метро

В Екатеринбурге для проезда закрыли участок метро между станциями «Проспект Космонавтов» и «Площадь 1905 гю». Об этом заявили в администрации города.
«Сегодня в 10-56 на перегоне „Машиностроителей“-„Уральская“ по подозрению в заклинивание колесной пары первого вагона остановился состав. В 11-02 заклинивание машинистом подтверждено», — сообщили в пресс-службе. Пассажиров эвакуировали на станции «Уральская».
Очевидцы сообщают, что пассажиров просят покинуть станцию «Площадь 1905 года». Движение будет восстановлено после эвакуации неисправного состава.
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