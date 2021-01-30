30 января 2021
29 января 2021

В Екатеринбурге частично остановлено движение метро

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим в екатеринбургском метрополитене. Екатеринбург, эскалатор, подземка, метрополитен, метро
Для проезда закрыли две станции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге для проезда закрыли участок метро между станциями «Проспект Космонавтов» и «Площадь 1905 гю». Об этом заявили в администрации города.

«Сегодня в 10-56 на перегоне „Машиностроителей“-„Уральская“ по подозрению в заклинивание колесной пары первого вагона остановился состав. В 11-02 заклинивание машинистом подтверждено», — сообщили в пресс-службе. Пассажиров эвакуировали на станции «Уральская».

Очевидцы сообщают, что пассажиров просят покинуть станцию «Площадь 1905 года». Движение будет восстановлено после эвакуации неисправного состава.

Так сейчас выглядит вход на станцию метро «Площадь 1905 г.»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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