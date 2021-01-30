30 января 2021
29 января 2021
28 января 2021

Силовики в Тюмени оцепляют место сбора участников протеста

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади. Москва, силовики, дубинка, митинг, демонстрация, омон, омоновцы
Силовики оцепляют крыльцо у технопарка Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Силовики оцепляют место сбора участников несанкционированной акции протеста в Тюмени. Они группируются у крыльца Технопарка. Заявка на проведение митинга не подавалась.

Как передает корреспондент URA.RU с места событий, ОМОН выстраивается в линию, преграждая проход для участников. Силовики уже заняли всю линию крыльца. 23 января на незаконную акцию здесь собрались около 200 человек.

Также в городе перекрыли сквозные проезды у Тюменской облдумы. Также ГИБДД перекрыли въезды к думе.

Также место проведения незаконного митинга оцепили в Кургане. В Екатеринбурге весь центр города перекрывают заборами.

Бойцы уже заняли всю линию крыльца
Корреспондент URA.RU
Силовики выстраиваются в ряд у «Сибирского инновационного центра»
Корреспондент URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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