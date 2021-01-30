Силовики в Тюмени оцепляют место сбора участников протеста

Силовики оцепляют место сбора участников несанкционированной акции протеста в Тюмени. Они группируются у крыльца Технопарка. Заявка на проведение митинга не подавалась.
Как передает корреспондент URA.RU с места событий, ОМОН выстраивается в линию, преграждая проход для участников. Силовики уже заняли всю линию крыльца. 23 января на незаконную акцию здесь собрались около 200 человек.
Также в городе перекрыли сквозные проезды у Тюменской облдумы. Также ГИБДД перекрыли въезды к думе.
Также место проведения незаконного митинга оцепили в Кургане. В Екатеринбурге весь центр города перекрывают заборами.
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