В центре города много автобусов без опознавательных знаков, машин полиции и ОМОНа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за несанкционированного митинга в поддержку Навального центр Екатеринбурга перекрывают спецзаборами. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Площадь Труда (конечная точка маршрута митингующих, — прим. ред.) перекрыта у памятника, но пока есть проходы. Со стороны исторического сквера забор только у трубы, но пока тоже открыт. У парка XXII Партсъезда машины разворачивают. Проезд закрыт почти со всех сторон», — уточнил журналист.

Первыми кадрами из центра города делятся пользователи и в социальных сетях. «Заборами обнесли парк у Дворца молодежи (начальная точка маршрута, — прим. ред.) и Площадь Труда. Кроме того, ленты охраняют здание правительства области. Много автобусов без опознавательных знаков, машин полиции и ОМОНа», — отмечают администраторы паблика «Типичный Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте».

Штаб Навального в Екатеринбурге ранее анонсировал новую протестную акцию. Как и неделю назад, активисты не пытались согласовать ее с властями. Из-за этого митинг-шествие 23 января (на который, по данным властей, пришли около трех тысяч человек, а по оценке штаба Навального — порядка десяти) разогнал ОМОН.

На текущий момент известно о более чем 20 участниках, задержанных во время и после акции. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от четырех до десяти суток административного ареста. На остальных составлены протоколы об административных нарушениях. Кроме того, накануне силовики сообщили об уголовных делах в отношении двух молодых людей, которых подозревают в насилии над полицейскими.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются арест Навального (за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.

Полиция в центре Екатеринбурга Фото: URA.RU

ОМОН в городе Фото: URA.RU

Ограждения у Дворца молодежи Фото: URA.RU