В Перми активно задерживают протестующих

В Перми участников акции начали заводить в автобусы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми участников несанкционированного митинга в поддержку блогера Алексея Навального начали активно задерживать. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

По словам корреспондента, участники акции разделились на несколько групп, силовики вклиниваются между ними с помощью щитов. Людям не удалось пройти по Компросу, они были вынуждены прорваться на улицу Куйбышева, а потом двинуться назад, в сторону Чкалова. «После этого начались активные задержания участников акции. Подъехала группа ОМОН и стал заводить в автобусы», — передает корреспондент URA.RU.

Задержания также проходят в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени и Челябинске. В Москве задержания начались еще до начала акции.

Поводом для несогласованных акций 23 и 31 января стал фильм-расследование блогера Алексея Навального про дворец, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Навальный был арестован еще до премьеры фильма. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является владельцем дворца, в котором планирует открыть отель.

Несогласованная акция протеста в Перми 23 января по разным данным собрала от 2 до 5 тысяч человек (по данным исполнительной власти и штаба Навального, соответственно), участников шествия не задерживали. До митинга был задержан лидер пермского штаба Навального Сергей Ухов, которого по решению суда арестовали на пять суток. Заявок на проведение митинга тогда и сейчас не подавалось.