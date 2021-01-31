В Москве начали задерживать участников незаконной акции

В Москве проходит очередная акция сторонников Навального Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Москве на несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального задержан первый человек. Сам митинг в городе еще не начался.

Мужчину задержали на Чистых прудах. Мужчина кричал полицейским, что «просто пришел посмотреть», передает корреспондент URA.RU с места событий. Чуть позже полицейские задержали еще одного участника.

Участники протестной акции растянулись по Бульварному кольцу. ОМОН перекрыл входы на Лубянку. На прошлой акции протеста, прошедшей 23 января, по официальным данным было порядка 4000 человек.

Также митинги идут в Екатеринбурге, Тюмени и Кургане. Во всех городах силовики оцепили места проведения незаконных акций. В столице Урала также есть первые задержанные.

Первые несогласованные митинги прошли 23 января в 129 городах. Полиция задержала более 4 тысяч человек. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что среди задержанных было около трехсот несовершеннолетних. В Следственном комитете РФ расследуют 21 уголовное дело, в том числе, о хулиганстве, применении насилия к полицейским и нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян. Генпрокуратура РФ напоминает гражданам, что участие в незаконных мероприятиях, применение насилия и другие противоправные действия ведут к уголовной ответственности.

После ареста Навального вышел его фильм о «дворце» под Геленджиком. В ленте утверждалось, что недвижимость имеет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Сам Путин эти данные опроверг. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенифециаром объекта. Ролик Навального, по данным Mediascope, посмотрели лишь три миллиона человек.