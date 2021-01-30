Политологи объяснили, что помешало незаконному митингу в Кургане

В Кургане второй незаконный митинг собрал втрое меньше людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Отсутствие цели и импульса незаконной акции стали причинами провала второго несанкционированного митинга в Кургане в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. 31 января у кинотеатра «Россия» собралось втрое меньше участников, чем было неделей ранее. Политологи Андрей Шуклин, Сергей Ширяев, Александр Безделов поделились с URA.RU мнением, почему это произошло.

«Это было вполне ожидаемо. Протесты требуют импульса, которого не было. Кроме того, не было и цели акции. А у людей присутствует уже усталость от протестной медиаволны», — поделился Безделов.

Кроме того, власти и силовики приняли контрмеры. После первой акции активисты были задержаны (5 человек арестованы на срок от 8 до 30 суток). Политолог Шуклин считает, что произошла «развиртуализация протеста». «Потенциальных участников вычисляли и задерживали до митинга и на митинге. Их быстро идентифицировали», — рассказал Шуклин.

По его мнению, в целом протестная волна в стране пошла на спад. Первыми выходить на незаконные митинги перестанут в малых городах. К примеру, в Шадринске сегодня не вышел ни один человек. «Умирание протеста начнется с периферии. Затем никто не выйдет в Кургане. Постепенно кучка протестующих останется лишь в крупных городах», — считает Шуклин.

Политолог Сергей Ширяев уверен, что курганцы не видят смысла протестовать. «Людям это не интересно. Сегодня, вероятно, пришли в основном любопытные», — сказал политолог.

Согласно информации источника в полиции, в несогласованном митинге в Кургане приняли участие 32 человека. Как минимум к 11 участникам незаконной акции протеста возникли вопросы. В связи с этим их сопроводили в автомобили. Официально информацию в УМВД по региону пока не комментируют.

Акции протеста в Кургане и Шадринске 31 января являются не согласованными, заявки на его проведения не подавались. Поводом для акции стал арест блогера Алексея Навального, а также его фильм о дворце, который, якобы, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца.

23 января в Кургане на незаконной акции протеста, по данным силовиков, присутствовало 110 участников. Сторонники Навального говорили о 500 гражданах. 20 человек тогда задержали, пятерых арестовали.