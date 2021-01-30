Политолог просчитал сценарий митингов Навального в ХМАО

На несогласованные в ХМАО акции протеста в поддержку Алексея Навального выйдет меньше людей, чем неделей ранее, несмотря на более теплую погоду. Политолог Владимир Дмитриев считает, что возможность масштабных митингов в округе исключена.
«Югра — социально ориентированный регион, здесь нет культуры публичных протестов. Думаю, что в этот раз митингующих будет даже меньше, чем неделю назад, однако локальные акции в городах возможны», — считает Дмитриев.
Несмотря на прогноз эксперта, в социальных сетях, а особенно в мессенджерах, акции протеста обсуждают сотни людей. В полиции уже предупредили потенциальных участников митингов о незаконности готовящейся акции, а также о том, что проведение несогласованных публичных мероприятий будет пресекаться. Одновременно с этим, источники в силовых структурах и в местных администрациях рассказали URA.RU, что заявлений на согласование акций в муниципалитеты не поступало. Там же отметили, что инициаторы несогласованных протестов призывают к участию в них жителей Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нягани, Радужного, Урая и Советского района.
23 января на несанкционированные акции в поддержку Навального вышли менее 100 человек. Часть из них были оштрафованы, как организаторы. Рядовые участники акций протеста получили штрафы за участие в незаконном массовом мероприятии.
Протестные митинги в России начались после помещения в СИЗО блогера Алексея Навального. Когда политик уже находился в заключении, команда «Фонда борьбы с коррупцией» разместила на YouTube фильм про «дворец» под Геленджиком. Ролик, набравший, по данным YouTube, более 100 млн просмотров, а по альтернативным — всего три миллиона, прокомментировал миллиардер Аркадий Ротенберг. Он заявил, что постройка принадлежит ему и это не дворец, а будущая гостиница.
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