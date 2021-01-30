В Тюмени полиция пересчитала детей на митинге за Навального

Как стало известно URA.RU, на несанкционированном митинге в поддержку арестованного блогера Алексея Навального в Тюмени сотрудники полиции пересчитали всех несовершеннолетних подростков. Несогласованная с местными властями акция прошла 31 января у здания областной думы.
«Силовики выборочно проверяли паспорта у молодых людей. Если возраст был меньше 18 лет, то сотрудники записывали данные о молодых людях. Конкретно — дату рождения, домашний адрес и образовательное учреждение, в котором учится подросток. Таким образом было выявлено, как минимум, три несовершеннолетних участника этой акции», — указывают источники агентства.
Одна из несовершеннолетних участниц митинга подтвердила URA.RU, что ей пришлось пообщаться с сотрудниками полиции. «У меня не было с собой паспорта, поэтому данные записывали с моих слов. Я соврала, потому что не хочу, чтобы у меня потом были проблемы в школе или дома», — пояснила она агентству.
В официальном комментарии регионального УВД информация о несовершеннолетних участниках не приводится. «В несанкционированном мероприятии, которое прошло в Тюмени, приняли участие около 270 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 43 человека», — сообщала ранее пресс-служба ведомства.
Как писало URA.RU, 31 января в Тюмени прошла несанкционированная акция в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. Заявка на проведение митинга не подавалась. Первый несогласованный митинг тюменцев прошел неделей раньше, 23 января.
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