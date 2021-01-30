В Тюмени назвали отличие нового митинга от протестов 23 января

По официальным данным, в несогласованной акции приняли участие около 270 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Несогласованный митинг в поддержку арестованного блогера Алексея Навального ожидаемо вызвал меньший интерес среди жителей Тюмени. Об этом URA.RU рассказал политолог Аркадий Либерман. По официальным данным, его участниками стали 270 человек, по другим — около тысячи человек.

«Участников по сравнению с первым митингом было меньше. Но значительного уменьшения не было. Как я и предсказывал, эффекта „снежного кома“ не получилось. Отдельно хочется отметить работу правоохранительных органов, которые вели себя вполне корректно, что навело меня на мысль о существовании определенных элементов института гражданского общества», — отметил Либерман.

По данным регионального УВД, в несогласованной акции 31 января приняли участие порядка 270 человек. «В несанкционированном мероприятии, которое прошло в Тюмени, приняли участие около 270 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 43 человека», — рассказали там URA.RU. По данным собственных источников агентства, в акции участвовало около тысячи горожан.

Тюменский политолог Андрей Шуклин отметил, что его прогнозы по количеству участников несогласованной акции также сбылись. «23 января, на первом несогласованном митинге было больше людей, потому что это было стартовое событие. Ну, и многие тогда пошли из интереса: посмотреть, что это вообще такое — митинг, поскольку для Тюмени такие мероприятия несвойственны. Также, я думаю, сыграла свою роль работа в плане молодежной политики. Ну, и силовики провели определенную работу на опережение. Это также нужно учитывать», — пояснил агентству Шуклин.

В региональном штабе Навального запрос URA.RU проигнорировали. Первый митинг в поддержку арестованного блогера прошел в Тюмени 23 января. Его организаторы не пытались согласовать проведение акции с властями. Во время ее проведения были задержаны 15 человек.

Блогера Алексея Навального арестовали после возвращения в Россию из Германии 18 января. На следующий день на его youtube-канале вышел фильм о «дворце», который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. После этого сторонники Навального объявили о том, что в стране пройдут митинги в поддержку блогера, но согласовывать их проведение с властями отказались. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что «дворец Путина» на самом деле принадлежит ему.