Мясников назвал привычку, грозящую развитием сахарного диабета

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Александр Мясников. Москва
Заменители сахара на основе фруктозы могут быть опасными, отметил Александр Мясников Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

«Диетические» сладости с фруктозой приводят к ожирению и развитию сахарного диабета. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист подчеркнул, что натуральная фруктоза действительно полезна для организма, однако заменители сахара на ее основе могут быть опасными. «Проблема в том, что фруктоза без яблок, груш, овощей и фруктов всасывается по-другому», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Он подчеркнул, что, употребляя это вещество в пищу, похудеть будет достаточно проблематично.

Ранее специалист в области диетологии из Австралии Лиэнн Уорд рассказала, как лучше питаться для того, чтобы похудеть. Она утверждает, что для похудения человек не обязан полностью отказываться от еды или исключить из своего рациона любимые блюда, а стоит лишь следить за размером порций, передает VSE42.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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