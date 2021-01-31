«Ведомости»: ЦБ готовит отмену кризисных послаблений для банков

Банк России может отказаться от поддержки кредитных учреждений в ближайшее время. В ведомстве Эльвиры Набиуллиной полагают, что для банков кризис закончился.
Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов рассказал «Ведомостям», что ситуация в банковском секторе по итогам прошлого года выглядит достаточно управляемой. «Имеющийся у банков запас прочности позволит им чувствовать себя уверенно даже при отмене кризисных послаблений», — считает Данилов.
По данным ЦБ, чистая прибыль российских банков в 2020 году составила 1,6 трлн рублей. По прогнозам специалистов регулятора этом году прибыль также может превысить один трлн рублей, напоминает Nation News. Ранее экономисты предсказали закрытие в России порядка 30 банков в 2021 году. Как уточняет телеканал 360, прежде всего это касается небольших кредитных организаций.
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