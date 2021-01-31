31 января 2021

«Ведомости»: ЦБ готовит отмену кризисных послаблений для банков

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
В ЦБ считают, что для банков кризис уже закончился Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Банк России может отказаться от поддержки кредитных учреждений в ближайшее время. В ведомстве Эльвиры Набиуллиной полагают, что для банков кризис закончился.

Директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов рассказал «Ведомостям», что ситуация в банковском секторе по итогам прошлого года выглядит достаточно управляемой. «Имеющийся у банков запас прочности позволит им чувствовать себя уверенно даже при отмене кризисных послаблений», — считает Данилов.

По данным ЦБ, чистая прибыль российских банков в 2020 году составила 1,6 трлн рублей. По прогнозам специалистов регулятора этом году прибыль также может превысить один трлн рублей, напоминает Nation News. Ранее экономисты предсказали закрытие в России порядка 30 банков в 2021 году. Как уточняет телеканал 360, прежде всего это касается небольших кредитных организаций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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