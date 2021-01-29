Аналитики: десятки банков закроются в России в 2021 году

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Киоски периодической печати на гостевом маршруте. Челябинск, банк россии, госбанк
В 2021 году средним и малым банкам в России грозит закрытие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Под угрозой закрытия в 2021 году окажутся около 30 банков в России. Такой прогноз сделало международное рейтинговое агентство S&P.

Аналитики выяснили, что в ближайшие годы российские банки недополучат 1,4—1,6 триллиона рублей чистого процентного дохода. А уже в 2021 году небольшие кредитные учреждения начнут сдавать лицензии. «В кризисные времена банки оказываются в сложной ситуации. Особенно когда речь идет об оценке рисков, связанных с кредитованием. Стоит опасаться того, что маленькие и средние банки пойдут, пусть и не массово, сдавать лицензии в добровольном порядке: бизнес становится слишком тяжелым», — приводит Life заявление финансового эксперта Алексея Бушуева.

Сотрудник аналитического центра Hamilton Антон Гринштейн предполагает, что в 2021 году закроется около 20-30 банков. При этом их ликвидация будет плановой. Аналитики объясняют, что таким образом Центробанк уже много лет оздоровляет финансовый сектор РФ.

В пандемию коронавируса банки в России стали реже выдавать кредиты, передает телеканал 360. Но чистая прибыль российского банковского сектора в 2020 году снизилась лишь на 100 миллиардов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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