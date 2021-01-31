Из самой модной свердловской УК массово увольняются работники

Из УК «Лига ЖКХ» ушли более 12 ключевых сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из управляющей компании «Лига ЖКХ» (в народе получила название «УК для хипстеров») в Екатеринбурге из-за конфликта с руководством уволились 12 человек. Об этом URA.RU сообщил бывший сотрудник, который попросил об анонимности.

«Из УК „Лига ЖКХ“ ушли более 12 ключевых сотрудников. [Директор компании] Сотонин больше сил и времени тратит на развитие красивого сайта и приложения, но не на саму инфраструктуру. Собственники пишут заявки на замену лампочки или уборки снега, но людей, которые это сделают, нет. Из-за этого накапливается напряжение, а люди не выдерживают и уходят», — объяснил бывший работник.

Директор «Лиги ЖКХ» Илья Сотонин в беседе с URA.RU подтвердил увольнение ряда работников, но уточнил, что это было сделано по инициативе компании. «Недавно уволили нескольких сотрудников, которые по всем нашим параметрам показывали худшие результаты. Это постоянный процесс. Штат вырос в последние месяцы. У нас добавляются новые дома», — уточнил он.

«Лига ЖКХ» имеет в Екатеринбурге статус «хипстерской управляющей компании». Она позиционирует себя как создателя нового стиля управления домами, акцентирует внимание на своих диджитал-сервисах и называет своих работников модным словом «хаусмастер». В то же время многие жители, которые передали свои дома «Лиге ЖКХ», отмечают, что реклама «Лиги ЖКХ» не всегда соответствует реальному качеству ее услуг. В 2019 году жители многоквартирного дома по адресу переулок Шалинский, 4 жаловались на «Лигу ЖКХ» за «неисполнение возложенных на нее обязанностей».