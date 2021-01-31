По словам курганцев, они не смогли попасть на бесплатные катания еще за два часа до конца акции (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Кургана заметили, что 31 января в здании ледовой арены «Юность» из-за бесплатных катаний очередь из посетителей растянулась до входа, и социальная дистанция в ней не соблюдалась. Об этом сообщили горожане в соцсетях. В регионе из-за угрозы распространения коронавируса рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и избегать массового скопления людей.

«Сегодня в Юности с 11:00 до 15:00 сделали бесплатное катание. Подписчица сообщает, что уже в 13:45 было много народу и никого не пускали ни платно, ни бесплатно», — сообщили в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото можно заметить, что людям в большой очереди не удается соблюдать социальную дистанцию.

Курганцы в соцсетях усомнились в безопасности таких бесплатных катаний. «На всякие мероприятия ходить было нельзя, мол, никакой дистанции и все дела, корона же, вы что. А вот на массовые катания можно. Корона взяла выходной?» — написала в комментариях пользователь Diana Babaeva. «Тоже с семьей там были. Отстояли с 13:00 40 минут. Удалось только в фойе попасть», — добавила пользователь Надежда Аникеева. Некоторые горожане отметили, что в этот день бесплатные катания были организованы и на Центральном стадионе.

Ранее областное правительство сообщало, что управление по физической культуре и спорту Курганской области организовало бесплатные катания. В пресс-службу правительства региона были направлены вопросы по теме, ответ на момент публикации не поступил.

Очередь из желающих попасть на бесплатные катания растянулась до входа в здание ледовой арены Фото: «Типичный Курган», «ВКонтакте»