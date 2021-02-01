Запред Совбеза считает, что блогер использует авантюрные способы достижения своих целей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Заместитель председателя Совета Безопасности России, бывший премьер РФ Дмитрий Медведев поделился своим отношением к блогеру Алексею Навальному. По мнению политика, его деятельность стала циничной и разнузданной.

«Я считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается залезть во власть для достижения собственных целей. Но сейчас его деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была еще несколько лет назад», — поделился в интервью «Газете.ру» Медведев. Говоря о задержании Навального, зампред Совбеза посоветовал дождаться решения суда.

Также Медведев высказался о несанкционированных митингах, которые проходят в поддержку блогера, уточняет «Национальная служба новостей». «Народ вытаскивают на улицу для достижения собственных политических целей. Это, на мой взгляд, неприемлемо. Но правовую оценку всему этому должны давать правоохранительные органы», — рассказал политик.

Блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После ареста его задержали на 30 суток, сообщает «Дни.ру». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Генпрокуратура считает такое требование законным, пишет «Пятый канал».