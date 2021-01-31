31 января 2021
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Источник: в ЯНАО выбрали нового главу аппарата губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, маникюр, ногти, рука чиновницы, планшет
Нового руководителя аппарата губернатора Ямала назначат в ближайшие дни Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым руководителем аппарата губернатора ЯНАО станет Ирина Новоселова, ближайшая соратница главы региона Дмитрия Артюхова. Об этом URA.RU сообщили два источника в правительстве округа. По их данным, в ближайшие дни Новоселова вернется из декретного отпуска уже в новом статусе.

«Артюхов ставит перед Новоселовой задачи провести перезагрузку чиновничьего аппарата, усилить цифровизацию процессов в госаппарате ЯНАО. Артюхову важно повысить контроль выполнения решений губернатора и правительства. Для этого надо развивать не только профессиональные компетенции чиновников, но и личностные качества», — пояснил собеседник URA.RU. По его словам, Новоселовой предстоит внедрить разные способы мотивации госслужащих. Новые подходы коснутся всех департаментов округа, поэтому Новоселову уже считают будущей ключевой фигурой правительства.

Ирина Новоселова ранее работала экспертом-консультантом Дмитрия Артюхова
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Назначение Новоселовой откладывали с прошлой осени из-за ее декрета, рассказал другой источник. «Работала она до последнего и даже в декрете оставалась включенной во все происходящие процессы. Засиживаться в декрете она не собиралась, а ее возвращение к работе благодаря ее глубокому погружению будет органичным и быстрым», — дал прогноз инсайдер.

В пресс-службе губернатора ЯНАО не дали URA.RU однозначного ответа, когда именно Новоселова приступит к работе. «В ближайшее время на этот счет готовится официальное заявление», — сказали там.

Новоселова начала работать с Артюховым еще в 2016 году, устроившись его экспертом-консультантом. О ее скором назначении на пост главы аппарата источники URA.RU говорили еще в сентябре. Ранее аппаратом руководила Наталия Фиголь, которая перешла на работу в заксобрание ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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