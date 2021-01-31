Источник: в ЯНАО выбрали нового главу аппарата губернатора

Новым руководителем аппарата губернатора ЯНАО станет Ирина Новоселова, ближайшая соратница главы региона Дмитрия Артюхова. Об этом URA.RU сообщили два источника в правительстве округа. По их данным, в ближайшие дни Новоселова вернется из декретного отпуска уже в новом статусе.
«Артюхов ставит перед Новоселовой задачи провести перезагрузку чиновничьего аппарата, усилить цифровизацию процессов в госаппарате ЯНАО. Артюхову важно повысить контроль выполнения решений губернатора и правительства. Для этого надо развивать не только профессиональные компетенции чиновников, но и личностные качества», — пояснил собеседник URA.RU. По его словам, Новоселовой предстоит внедрить разные способы мотивации госслужащих. Новые подходы коснутся всех департаментов округа, поэтому Новоселову уже считают будущей ключевой фигурой правительства.
Назначение Новоселовой откладывали с прошлой осени из-за ее декрета, рассказал другой источник. «Работала она до последнего и даже в декрете оставалась включенной во все происходящие процессы. Засиживаться в декрете она не собиралась, а ее возвращение к работе благодаря ее глубокому погружению будет органичным и быстрым», — дал прогноз инсайдер.
В пресс-службе губернатора ЯНАО не дали URA.RU однозначного ответа, когда именно Новоселова приступит к работе. «В ближайшее время на этот счет готовится официальное заявление», — сказали там.
Новоселова начала работать с Артюховым еще в 2016 году, устроившись его экспертом-консультантом. О ее скором назначении на пост главы аппарата источники URA.RU говорили еще в сентябре. Ранее аппаратом руководила Наталия Фиголь, которая перешла на работу в заксобрание ЯНАО.
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