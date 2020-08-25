Источник: команду губернатора ЯНАО покинет еще один заместитель

Наталия Фиголь избирается в заксобрание ЯНАО от «Единой России» Фото: Максим Егоров © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Команду губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова может покинуть руководитель аппарата главы региона — замгубернатора Наталия Фиголь, сообщают источники URA.RU, близкие к окружным властным структурам. Предположительно, чиновница займется политической деятельностью в окружном заксобрании.

«Наталия Фиголь в настоящее время является кандидатом в депутаты ямальского заксобрания, — сообщил информатор агентства. — Планируется, что после проведения выборов она освободит должность и уйдет заниматься законотворчеством». В том, что чиновница получит мандат, источник не сомневается.

В настоящий момент предположений, кто займет кресло Фиголь, у чиновников нет. В близких к правительству ЯНАО кругах говорят, что губернатор пока не раскрывает имя возможного претендента, однако это будет, скорее всего, чиновник, которому глава региона доверяет и с которым уже взаимодействует.

Официальных комментариев по данному вопросу получить не удалось. «У нас нет такой информации», — сообщили в пресс-службе ямальского правительства.

Возможный уход Фиголь из правительства лежит в общем тренде обновления власти, заданном Дмитрием Артюховым. Ранее глава региона анонсировал отставку мэра Нового Уренгоя Ивана Костогриза в связи с переходом на другую работу.

Перестановки произойдут в мэрии Муравленко, глава которого Александр Подорога, предположительно, займет место первого замгубернатора Алексея Ситникова. Тот также займется политикой, усилив единороссов в заксобрании.