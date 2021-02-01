В Госдуме раскрыли, как можно поднять зарплаты всем россиянам

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Сергей Миронов рассказал, что в среднем работник в РФ отдает 43% доходов в виде налога, а его зарплата редко индексируется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все россияне станут существенно богаче, если их зарплаты будут регулярно повышать, а взамен на это власти РФ будут создавать льготные условия для работодателей. Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Льготные кредиты, лизинг, переобучение сотрудников, помощь в выходе на экспорт — все эти меры поддержки необходимо в первую очередь давать тем, кто регулярно повышает зарплаты выше уровня инфляции», — приводит пресс-служба партии слова Миронова. Он отметил, что в среднем работник отдает 43% доходов в виде налога, а его зарплата редко индексируется.

Миронов считает, что доходы большинства россиян ниже уровня 2013 года. Он призвал правительство РФ стремиться к минимальной зарплате в 50-60 тысяч рублей.

Ранее Миронов заявил, что необходимо модернизировать пенсионную систему в России. Он уверен, что пенсионеры могут потерять средства из-за действий мошенников. Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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