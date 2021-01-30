30 января 2021

В Госдуме призвали внести изменения в пенсионную систему

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, пенсионерки, женщины, пенсия, площадь ленина
Это поможет защитить пенсионные накопления россиян, считает депутат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чтобы защитить пенсионные накопления граждан, власти должны пойти против интересов некоммерческих пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщает пресс-служба главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

«Если государство не готово отказаться от фондов и вернуться к солидарной пенсионной системе, давайте тогда отменим правило пяти лет, по которому граждане теряют доходы от инвестирования пенсионных накоплений. Это навсегда закроет лазейку для мошенников из НПФ», — сказал Сергей Миронов.

По его словам, предложение Минтруда обязать фонды восстанавливать финансовые потери граждан окажется несправедливым. Во-первых, воспользоваться правом вернуть доходы от своих пенсионных накоплений сможет минимальное число граждан, поскольку это долгий процесс. Во-вторых, далеко не все так хорошо подкованы в вопросах права и финансов, чтобы понять где и на какую сумму их обманули, отметил Миронов.

Начиная с 2014 года, в РФ введен мораторий на пенсионные накопления. Они становятся частью страховой пенсии и идут на выплаты пенсионерам. Единственной возможностью увеличить накопления является инвестирование уже сформированных средств. 8 декабря, как напоминает Nation News, президент России Владимир Путин подписал закон, которым продлевается заморозка накопительной пенсии до конца 2023 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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