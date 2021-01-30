В Госдуме призвали внести изменения в пенсионную систему

Чтобы защитить пенсионные накопления граждан, власти должны пойти против интересов некоммерческих пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщает пресс-служба главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
«Если государство не готово отказаться от фондов и вернуться к солидарной пенсионной системе, давайте тогда отменим правило пяти лет, по которому граждане теряют доходы от инвестирования пенсионных накоплений. Это навсегда закроет лазейку для мошенников из НПФ», — сказал Сергей Миронов.
По его словам, предложение Минтруда обязать фонды восстанавливать финансовые потери граждан окажется несправедливым. Во-первых, воспользоваться правом вернуть доходы от своих пенсионных накоплений сможет минимальное число граждан, поскольку это долгий процесс. Во-вторых, далеко не все так хорошо подкованы в вопросах права и финансов, чтобы понять где и на какую сумму их обманули, отметил Миронов.
Начиная с 2014 года, в РФ введен мораторий на пенсионные накопления. Они становятся частью страховой пенсии и идут на выплаты пенсионерам. Единственной возможностью увеличить накопления является инвестирование уже сформированных средств. 8 декабря, как напоминает Nation News, президент России Владимир Путин подписал закон, которым продлевается заморозка накопительной пенсии до конца 2023 года.
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