Налетчик, убивший в банке Екатеринбурга человека, избежал тюрьмы

Мужчина был вооружен ружьем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Виталий Дикушин, напавший с ружьем в октябре 2019 года на филиал банка «Открытие» в Екатеринбурге на улице Малышева, избежал колонии. Свердловский областной суд 1 февраля вынес решение по делу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

Дикушина обвиняли в убийстве, вооруженном разбое, незаконном приобретении оружия. «Постановлением суда он освобожден от уголовной ответственности за совершенные в состоянии невменяемости запрещенные уголовным законом деяния, <…>. К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации», — рассказали в пресс-службе областного суда.

В пресс-службе СКР по Свердловской области ранее заявляли, что 37-летний Дикушин планировал налет на банк с 2018 года, еще живя в Краснодарском крае. Потом он бросил семью, переехал сначала в Тюмень, потом в Екатеринбург.

«В тот день в офис банка ворвался неизвестный с обрезом двуствольного ружья. <…> Один из посетителей предпринял попытку задержать злоумышленника, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину», — сообщил глава пресс-службы областного УМВД Валерий Горелых. Налетчика задержали клиенты банка до приезда ЧОП и полиции. У погибшего Олега Лебедева осталась жена и малолетняя дочь.