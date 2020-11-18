Следователи направили материалы дела в суд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Стрелок, убивший мужчину во время ограбления банка «Открытие» 18 октября 2019 года в Екатеринбурге, страдал психическими расстройствами. Следователи завершили расследование уголовного дела и направили материалы в суд, который должен решить, отправлять ли грабителя в психиатрическую больницу.

По данным следствия, 37-летний Виталий Дикушин планировал налет на банк с 2018 года. Об этом он рассказал своим родным, живя в Краснодарском крае. Близкие не придали этому значения. Потом он бросил семью и уехал в Тюмень, оттуда — в Екатеринбург и перестал выходить на связь. Мужчина несколько дней выбирал объект для нападения и в итоге остановился на офисе банка «Открытие» на Малышева, 128. «Нападавший высказал требование к сотрудникам банка открыть кассу, намереваясь похитить имеющиеся деньги и ценности <…>. Для того чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, мужчина произвел из обреза выстрел в потолок», — рассказали в пресс-службе СКР по региону.

Для маскировки Дикушин использовал резиновую маску и дождевик. Оружием выбрал самодельный обрез охотничьего ружья «ТОЗ-63» 16-го калибра. Перед нападением выпил алкоголя. «В тот день в офис банка ворвался неизвестный с обрезом двуствольного ружья. <…> Один из посетителей предпринял попытку задержать злоумышленника, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину», — сообщил глава пресс-службы областного УМВД Валерий Горелых. Налетчика задержали клиенты банка до приезда ЧОП и полиции. У погибшего Олега Лебедева осталась жена и малолетняя дочь.

Дикушину вменяют совершение убийства с разбоем (ст. 105 УК РФ), разбой (ст.162 УК) и незаконные манипуляции с оружием (ст.222 УК). Комплексная экспертиза показала, что Дикушин имеет тяжелое психическое расстройство.