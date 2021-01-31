Курганским пенсионерам-медикам пособия не платят полгода

Счета Мокроусовской центральной районной больницы (Курганская область) оказались заблокированными. Пенсионеры-медики полгода не получают выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
«Прокуратура Мокроусовского района по коллективному обращению пенсионеров по факту невыплат компенсаций провела проверку в ГБУ „Мокроусовская ЦРБ“. Установлено, что в связи с блокировкой счетов больницы ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения 57 пенсионерам больницы не выплачиваются с июня 2020 года», — говорится в релизе.
Задолженность по выплатам составила около 600 тысяч рублей. Прокурор обратился в суд с требованием о взыскании задолженности по выплатам. Исковые заявления находятся на рассмотрении.
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