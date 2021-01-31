31 января 2021

Курганским пенсионерам-медикам пособия не платят полгода

© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, поликлиника, здравоохранение, болезнь, больница, медицина, выздоровление
В курганской больнице заблокировали счета из-за чего страдают медики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Счета Мокроусовской центральной районной больницы (Курганская область) оказались заблокированными. Пенсионеры-медики полгода не получают выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Прокуратура Мокроусовского района по коллективному обращению пенсионеров по факту невыплат компенсаций провела проверку в ГБУ „Мокроусовская ЦРБ“. Установлено, что в связи с блокировкой счетов больницы ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения 57 пенсионерам больницы не выплачиваются с июня 2020 года», — говорится в релизе.

Задолженность по выплатам составила около 600 тысяч рублей. Прокурор обратился в суд с требованием о взыскании задолженности по выплатам. Исковые заявления находятся на рассмотрении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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