01 февраля 2021
31 января 2021

Вице-губернатор ЯНАО усилится новым статусом

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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, документы, чиновники, совещание, обсуждение, рука, бумаги, политика, решение, собрание, депутаты, рассмотрение, часы orient
На Ямале появится новая рабочая группа при правительстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В правительстве ЯНАО будет создана новая рабочая группа, занимающаяся вопросами комфортной городской среды. По информации URA.RU, руководить группой доверено вице-губернатору Ирине Соколовой. Это решение уже согласовал глава региона Дмитрий Артюхов.

«Группа будет курировать региональный проект по созданию комфортной городской среды. Пост председателя займет Соколова», — описал планы правительства источник агентства. Его слова подтверждает проект постановления, которое сейчас готовит администрация округа — копия есть в распоряжении URA.RU. В документе сказано, что, помимо Соколовой, в рабочую группу войдут заместитель губернатора Александр Подорога, глава департамента строительства Юрий Теряев и другие чиновники.

В пресс-службе правительства ЯНАО подтвердили URA.RU, что рабочая группа будет создана в ближайшее время. «Группа будет организовывать и координировать процесс голосования [за объекты комфортной городской среды] на уровне субъекта. Основная задача — сделать голосование более качественным и массовым. Чтобы население муниципалитетов самостоятельно определяло вопросы благоустройства своих территорий реальным большинством», — пояснили в правительстве.

Ранее вице-губернатор Соколова потеряла место председателя рабочей группы по развитию государственной сети цифрового вещания на Ямале. Орган был расформирован из-за изменения федерального законодательства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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