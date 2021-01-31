31 января 2021

В Тюмени памятник природы превратили в свалку химических отходов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, снежная каша, снег на дороге, снег в городе, грязный снег, нечищенная дорога, неубранный снег
Свалку снега, перемешанного с реагентами, обнаружили на территории памятника природы «Тополя» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы устроили на территории тюменского памятника природы регионального значения «Тополя» незаконный полигон для складирования снега, смешанного с реагентами. Об этом местные жители сообщили в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». В региональном департаменте недропользования заявили, что по данному факту уже проводится проверка.

«Нерадивые предприниматели в погоне за выгодой, стремясь исключить расходы за утилизацию снега на полигоне, нашли новое удобное для себя место — памятник природы регионального значения „Тополя“. Просим администрацию Тюмени, администрацию Тюменского района и Росприроднадзор обратить внимание на данное нарушение и принять меры с наказанием виновных», — отметила автор публикации Валентина Викторова.

В комментариях к записи официальный представитель департамента недропользования Тюменской области Павел Бузолин пояснил, что по факту незаконной свалки снега заведено административное дело. «В январе текущего года в связи с обнаружением кучи снега на территории памятника природы „Тополя“ возбуждено дело об административном правонарушении. Памятник природы „Тополя“ находится под охраной. Охрана памятника усилена в той части, где складируется снег, с целью установления нарушителей и пресечения дальнейших противоправных действий», — пояснил Бузолин.

В администрацию Тюменского района направлен запрос. Аналогичный запрос направлен в региональное управление Росприроднадзора. Ранее агентство писало о том, что в окрестностях Тюмени обнаружена свалка органических отходов, в появлении которой обвинили птицефабрику «Боровскую».

Незаконный снежный полигон тюменцы обнаружили на окраине «Тополей»
Валентина Викторова

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...