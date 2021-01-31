Свалку снега, перемешанного с реагентами, обнаружили на территории памятника природы «Тополя» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы устроили на территории тюменского памятника природы регионального значения «Тополя» незаконный полигон для складирования снега, смешанного с реагентами. Об этом местные жители сообщили в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». В региональном департаменте недропользования заявили, что по данному факту уже проводится проверка.

«Нерадивые предприниматели в погоне за выгодой, стремясь исключить расходы за утилизацию снега на полигоне, нашли новое удобное для себя место — памятник природы регионального значения „Тополя“. Просим администрацию Тюмени, администрацию Тюменского района и Росприроднадзор обратить внимание на данное нарушение и принять меры с наказанием виновных», — отметила автор публикации Валентина Викторова.

В комментариях к записи официальный представитель департамента недропользования Тюменской области Павел Бузолин пояснил, что по факту незаконной свалки снега заведено административное дело. «В январе текущего года в связи с обнаружением кучи снега на территории памятника природы „Тополя“ возбуждено дело об административном правонарушении. Памятник природы „Тополя“ находится под охраной. Охрана памятника усилена в той части, где складируется снег, с целью установления нарушителей и пресечения дальнейших противоправных действий», — пояснил Бузолин.

В администрацию Тюменского района направлен запрос. Аналогичный запрос направлен в региональное управление Росприроднадзора. Ранее агентство писало о том, что в окрестностях Тюмени обнаружена свалка органических отходов, в появлении которой обвинили птицефабрику «Боровскую».

Незаконный снежный полигон тюменцы обнаружили на окраине «Тополей» Валентина Викторова