Раскрыты детали встречи Путина и Алиева в Душанбе

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев продолжили неформальное общение после официальной двусторонней встречи в Душанбе. Сообщается, что сразу после завершения основной части переговоров лидеры расположились ближе друг к другу и начали активно беседовать, не дожидаясь полного выхода журналистов из зала.
Этот момент запечатлен в программе «Москва. Кремль. Путин». После окончания официальной программы Путин и Алиев вышли в холл, где разместились в креслах и продолжили обсуждать интересующие их вопросы. Отмечается, что общение глав государств происходило в непринужденной обстановке, что свидетельствовало о доверительном характере диалога.
Таким образом, по сообщениям СМИ, неформальная часть встречи двух президентов продлилась существенно дольше запланированных официальных мероприятий. Этот эпизод, по мнению наблюдателей, демонстрирует практику продолжения важных политических дискуссий в более свободном формате после завершения протокольных мероприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.