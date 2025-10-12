Ушла из жизни Энгилиса Погорелова, символ ЦДРИ

В Москве на 92-м году жизни ушла из жизни художественный руководитель ЦДРИ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скончалась художественный руководитель ЦДРИ
Скончалась художественный руководитель ЦДРИ Фото:

Художественный руководитель Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) Энгилиса Погорелова скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения. По данным ЦДРИ, Погорелова умерла 9 октября 2025 года в Москве.

«9 октября 2025 года не стало нашей любимой Энгелисы Георгиевны Погореловой», — говориться в сообщении на сайте ЦДРИ. Коллеги подчеркнули, что Погорелова была не только руководителем, но и символом Дома работников искусств.

Вся профессиональная биография Погореловой была связана с этим учреждением, отметили в ЦДРИ. Она посвятила карьере в учреждении шесть десятилетий.

Погорелова начинала работу заведующей секцией по работе с творческой молодежью, позже стала директором-художественным руководителем, а с 2015 года возглавляла правление организации. Коллеги отмечают, что она отличалась вниманием к людям, неизменной доброжелательностью и преданностью делу. В некрологе подчеркивается, что она была «воплощением доброты, другом и уникальным человеком, отдававшим свою жизнь нам всем на радость».

Прощание с Энгилисой Погореловой состоится 14 октября в Большом зале Центрального Дома работников искусств. Начало церемонии назначено на 12:00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Художественный руководитель Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) Энгилиса Погорелова скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения. По данным ЦДРИ, Погорелова умерла 9 октября 2025 года в Москве. «9 октября 2025 года не стало нашей любимой Энгелисы Георгиевны Погореловой», — говориться в сообщении на сайте ЦДРИ. Коллеги подчеркнули, что Погорелова была не только руководителем, но и символом Дома работников искусств. Вся профессиональная биография Погореловой была связана с этим учреждением, отметили в ЦДРИ. Она посвятила карьере в учреждении шесть десятилетий. Погорелова начинала работу заведующей секцией по работе с творческой молодежью, позже стала директором-художественным руководителем, а с 2015 года возглавляла правление организации. Коллеги отмечают, что она отличалась вниманием к людям, неизменной доброжелательностью и преданностью делу. В некрологе подчеркивается, что она была «воплощением доброты, другом и уникальным человеком, отдававшим свою жизнь нам всем на радость». Прощание с Энгилисой Погореловой состоится 14 октября в Большом зале Центрального Дома работников искусств. Начало церемонии назначено на 12:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...