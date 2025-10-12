Ушла из жизни Энгилиса Погорелова, символ ЦДРИ

Художественный руководитель Центрального Дома работников искусств (ЦДРИ) Энгилиса Погорелова скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения. По данным ЦДРИ, Погорелова умерла 9 октября 2025 года в Москве.
«9 октября 2025 года не стало нашей любимой Энгелисы Георгиевны Погореловой», — говориться в сообщении на сайте ЦДРИ. Коллеги подчеркнули, что Погорелова была не только руководителем, но и символом Дома работников искусств.
Вся профессиональная биография Погореловой была связана с этим учреждением, отметили в ЦДРИ. Она посвятила карьере в учреждении шесть десятилетий.
Погорелова начинала работу заведующей секцией по работе с творческой молодежью, позже стала директором-художественным руководителем, а с 2015 года возглавляла правление организации. Коллеги отмечают, что она отличалась вниманием к людям, неизменной доброжелательностью и преданностью делу. В некрологе подчеркивается, что она была «воплощением доброты, другом и уникальным человеком, отдававшим свою жизнь нам всем на радость».
Прощание с Энгилисой Погореловой состоится 14 октября в Большом зале Центрального Дома работников искусств. Начало церемонии назначено на 12:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.