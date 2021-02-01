Застройщик из Чечни заплатит властям ЯНАО за нарушение договора

Новые инфекционные центры обошлись окружному бюджету в 2,4 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Департамент капстроительства ЯНАО, выступающий заказчиком возведения инфекционных больниц в Салехарде и Новом Уренгое, взыщет с подрядчика — ООО «Гор-Строй» из Чеченской республики, неустойку за нарушение сроков сдачи объектов. При этом, как сообщил источник URA.RU, близкий к властным структурам, застройщика не торопят: острой потребности в койко-местах сейчас нет.

«За каждый день простоя застройщик должен дирекции капстроительства неустойку, — рассказал информированный собеседник агентства. — Однако сейчас компании выгоднее сделать все максимально качественно, пусть и задержав ввод объектов, так как неустойка дешевле постоянных гарантийных ремонтов». Источник отметил, что потребности в массовой госпитализации населения сейчас пока нет.

В пресс-службе правительства ЯНАО подтвердили: за несоблюдение сроков подрядчику начислят штрафы и пени, а оба объекта после сдачи в эксплуатацию будут находиться на гарантии в течение пяти лет. «После завершения пандемии новые госпитали в Салехарде и Новом Уренгое будут использоваться в штатном режиме», — рассказали представители окружных властей.

Замдиректора компании «Гор-Строй» Казбек Мустафаев по телефону рассказал URA.RU, что неустойку придется платить, если это предусмотрено договором с заказчиком. «В настоящее время оба госпиталя находятся в высокой степени готовности, планируем сдать их до конца февраля, — рассказал руководитель компании. — Таким образом задержка сдачи не превысит двух месяцев».

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года госпитали сданы не будут. Возведение медучреждений началось летом прошлого года, власти региона рассчитывали, что строители закончат работы до второй волны коронавируса.