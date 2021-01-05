Всемирный банк дал прогноз, что будет с экономикой РФ в 2021 году

Всемирный банк спрогнозировал экономическую ситуацию в РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В 2021 году рост ВВП России составит 2,6%. Об этом свидетельствует прогноз Всемирного банка по динамике мировой экономики.

«В России, экономика которой является крупнейшей в регионе, в 2021 году ожидается лишь небольшое ускорение экономического роста — на 2,6%», — передает текст документа РИА Новости.

По мнению аналитиков, это связано с тем, что страна борется с ускорением распространения коронавирусной инфекции. При этом экономическому росту будет способствовать вакцинация граждан, рост цен на сырье для тяжелой промышленности и сохранения мер экономической поддержки. В банке полагают, что в 2022 году рост ВВП ускорится до 3%.

Ранее руководитель аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина рассказала, что реально располагаемые доходы населения и ВВП страны начнут восстанавливаться не раньше 2022 года. При этом в 2021 году на доходы россиян окажет влияние растущая инфляция, считает она. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что РФ будет «вылезать» от кризиса целый год. Он уверен, что кризис в России усугубляется санкциями, которые вводит Евросоюз в отношении РФ. Несмотря на это, власти РФ справятся с экономическим кризисом быстрее, чем правительства стран ЕС.