Центробанк предупредил об ускорении инфляции в России

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Эльвира Набиуллина считает, что из-за специфики рубля, Россия в большей степени подвержена внешним шокам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В России наблюдаются признаки ускорения инфляции. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках Гайдаровского форума.

«Нетрадиционная денежно-кредитная политика для России авантюрна, так как РФ еще не исчерпала пространство для контрцикличной денежно-кредитной политики. Но Центробанк видит признаки ускорения инфляции в РФ», — сказала Набиуллина. При этом она отметила, что Россия больше, чем Запад подвержена внешним шокам, поскольку рубль не является резервной валютой.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о главных приоритетах правительства на 2021 год, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, это сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке, а также сохранение низкой инфляции. Согласно прогнозу Всемирного банка, в текущем году рост ВВП в России составит 2,6%, а в 2022 году он ускорится до 3%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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