01 февраля 2021

Терапевт раскрыла побочные эффекты после прививки от коронавируса

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В первые дни после прививки от коронавируса появляются гриппоподобные симптомы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В первые дни после прививки от коронавируса появляются гриппоподобные симптомы. Об этом сообщила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», — передает РИА «Новости» слова Драпкиной, сказанные в эфире «Первого канала». Врач подчеркнула, что побочные эффекты могут сохраняться в течение первых суток с момента вакцинации.

Драпкина также отметила, что после прививки от коронавируса у людей может подняться температура до 38 градусов, очень редко до 39. В таких случаях необходимо принять таблетку парацетамола.

Ранее специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что россияне, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, могут не ставить прививку до осени. По словам специалиста, не стоит беспокоиться из-за антител, которые постепенно исчезают после перенесенного заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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