Свердловский фотограф-убийца Лошагин не смог выйти из колонии

Фотографа из Екатеринбурга Дмитрия Лошагина отказались выпускать из ИК № 10, где он отбывает срок за убийство жены-фотомодели. Свердловский областной суд 2 февраля рассмотрел жалобы прокуратуры на решение Чкаловского суда, заменившего заключение на ограничение свободы. Апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
Против смягчения наказания выступала также потерпевшая сторона. «Суд апелляционной инстанции постановил решение Чкаловского районного суда от 7 декабря 2020 года отменить. Вынести новое постановление: отказать в удовлетворении ходатайства о замене части наказания более мягким видом наказания в отношении Лошагина Дмитрия Александровича», — озвучила решение судья Засыпкина. «Я была в шоке, когда узнала, что в декабре Лошагину смягчили наказание», — прокомментировала происходящее мать погибшей Светлана Рябова. Ее адвокат Александр Никитин отметил, что потерпевшие удовлетворены решением суда.
Ранее URA.RU писало, что уральский фотограф был приговорен к десяти годам заключения за убийство жены-модели Юлии Прокопьевой. Фотомодель убили 22 августа 2013 года в фотостудии в самом центре Екатеринбурга. По данным следствия, Лошагин сам убил свою жену в состоянии алкогольного опьянения, а после вывез тело в лес и поджег его.
9 сентября 2014 года суд оправдал Дмитрия Лошагина, однако второй суд в 2015 году назначил обвиняемому 10 лет колонии. В том же году Свердловский областной суд изменил приговор на 9 лет 10 месяцев заключения. Лошагин отбывал срок в ИК № 54 в Новой Ляле. Известно, что Лошагина хотели изнасиловать заключенные. Затем его перевели в ИК № 10 в Екатеринбурге. 7 декабря 2020 года Чкаловский суд смягчил наказание для Лошагина, заменив колонию на ограничение свободы. В прокуратуре Свердловской области рассказали, что подсудимому до конца срока оставалось три года и 25 дней.
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