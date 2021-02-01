В Госдуме предложили сделать репетиторов бесплатными

В Госдуме предложили властям взять все расходы школьников на репетиторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российским школьникам хотят предоставить возможность перед экзаменами посещать репетиторов бесплатно. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

«Прошу Вас рассмотреть возможность создания единой электронной платформы для подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ», — приводит RT выдержку из письма Сухарева, направленного зампреду правительства России Татьяне Голиковой. Депутат предложил предоставить школьникам так называемые бесплатные ученические сертификаты, позволяющие оплатить репетиторские услуги преподавателей школ, колледжей и вузов на сумму от 60 (для сдающих ОГЭ) до 100 (ЕГЭ) тысяч рублей.

Сухарев уточнил, что данные сертификаты дадут школьникам право на подготовительные занятия по четырем предметам. Кроме того, инициатива парламентария предполагает обязательное включение в список занятий психологическую поддержку.

Ранее Рособрнадзор дал советы выпускникам школ, какие предметы лучше выбирать при сдаче ЕГЭ. Специалисты ведомства отметили, что при выборе экзаменов следует руководствоваться предметами, которые вуз будет засчитывать в качестве вступительных.