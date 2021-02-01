Мэр Екатеринбурга презентовал свою программу и раскрыл ее авторов

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов за закрытыми дверями представил конкурсной комиссии свою программу, с которой намерен работать после окончательного утверждения в должности. По словам Орлова, в основу его программы легли наработки авторов стратегического плана развития уральской столицы, подготовленного в 2002 году, когда городом руководил Аркадий Чернецкий.
«Основа программы создавалась не мной, а теми людьми, которые принимали стратегический план развития Екатеринбурга в 2002 году. Мы будем, конечно же, двигаться в его развитии, сверяя позиции с задачами, которые ставит президент России», — сказал журналистам Орлов сразу после собеседования.
Врио мэра также поделился, что его программа состоит из пяти основных пунктов: «Екатеринбург-центр деловых коммуникаций», «город новых архитектурных решений», «умный город», «новая экономика» и «город добра и соучастия». Презентация Орлова длилась вдвое дольше запланированного — полчаса вместо 15 минут. Как объяснил URA.RU сам врио градоначальника, это связано с большим количеством вопросов к нему.
До 3 февраля конкурсная комиссия заслушивает программы кандидатов на пост мэра Екатеринбурга. Всего в списке 43 человека. По окончании всех презентаций комиссия из шести человек рекомендует гордуме наиболее достойных, по ее мнению, кандидатов. А 9 февраля депутаты назначат нового мэра. С большой долей вероятности им станет Орлов, который исполняет обязанности главы с 22 декабря 2020 года.
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