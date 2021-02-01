В Кургане женщина может сесть в тюрьму после конфликта с полицейским Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане местная жительница Ольга (имя изменено) обвиняется в нападении на полицейского. Но женщина считает себя пострадавшей, так как убеждена, что это мужчина напал на нее. Информацию о судебном разбирательстве URA.RU рассказала семья Ольги.

«Я после выгрузки овощей у подъезда вынуждена была поехать по тротуару. Ехала с большой суммой денег покупать квартиру. Вдруг подбежал мужчина и начал стучать в окно [автомобиля], преградил выезд», — рассказала обвиняемая.

Женщина не могла выехать, вышла из машины и пыталась убежать, но, по ее словам, мужчина догнал ее, повалил на землю и вывернул руку от чего она закричала. На помощь выбежали сотрудники магазина, которые оттащили мужчину. «Они тоже не поняли, что это задержание. Но впоследствии видео, которое один из них снимал, пропало, и показания они поменяли», — отметил супруг Ольги.

С ее слов, опознавательных знаков у полицейского не было, удостоверение мужчина не показывал. Позже выяснилось, что им оказался сотрудник экспертно-криминалистического центра. В областном УМВД при этом подтвердили, что понять по форме, что это полицейский было сложно: «…изложенные вами факты нашли свое подтверждение частично, в части, касающейся отсутствия на комуфлированной куртке сотрудника полиции нарукавных знаков».

Позднее у женщины констатировали разрыв мышцы и подвывих плеча. У полицейского эксперт городского СУ СК установила гематому. Потом в течение 6 часов два эксперта при освидетельствовании гематому не увидели. «Через месяц только в материалах появились фото чьей-то ноги с синяком. Почему не сразу и чья это нога неизвестно», — пояснил супруг Ольги.

Сейчас женщине грозит до пяти лет лишения свободы. По версии обвинения, она пыталась сбить полицейского. В пресс-службах областных УМВД и СУ СК направлены запросы. На момент публикации ответы не поступили.

В такой куртке был мужчина, который оказался сотрудником полиции Фото предоставлено супругом Ольги