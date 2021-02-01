В Тюменской области назначен новый замруководителя УМВД

Булат Хайруллин стал заместителем начальника УМВД по Тюменской области Леонида Коломийца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области новый заместитель руководителя регионального УМВД, им стал Булат Хайруллин. Приказ о его назначении был подписан сегодня. Ранее Хайруллин занимал пост заместителя начальника полиции (по оперативной работе) областного УМВД.

«Приказом МВД России от 29 января 2021 года на должность заместителя начальника УМВД России по Тюменской области — начальника полиции назначен полковник Хайруллин Булат Гиндуллович», — говорится в документе федерального ведомства. Булат Хайруллин родился в 1972 году в городе Первоуральске (Свердловская область). Окончил Омскую высшую школу милиции МВД России, а также Академию управления МВД. Служил в уголовном розыске в Омске, в 2020 году был назначен заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что повышение по службе также ждет руководителя Тобольского отдела УМВД Вадима Цветкова. Он уйдет со своего поста на более высокую должность.