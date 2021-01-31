31 января 2021
30 января 2021
29 января 2021

Влиятельный силовик Тюменской области уйдет на повышение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Руководитель тобольского отдела полиции займет более высокую должность Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

В Тюменской области повышение по службе ожидает руководителя отдела МВД по Тобольску Вадима Цветкова. Об этом URA.RU сообщил собственный источник. Ранее агентство писало, что силовик предупредил своих подчиненных о скором уходе.

«Цветков покинет ряды тобольских силовиков, но со службы в целом уходить не будет. Более того — его повысят. Какую должность займет главный тобольский полицейский, пока не понятно», — сообщил URA.RU собственный источник в правоохранительных структурах.

В пресс-службе МВД по Тюменской области информацию о новом назначении Вадима Цветкова подтвердить или опровергнуть не смогли. «По состоянию на пятницу [29 января] подобных приказов не поступало», — сообщили URA.RU в отделе общественных связей ведомства. Агентство направило письменный запрос, ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU уже сообщало, что Вадим Цветков предупредил подчиненных о скором уходе со своего поста. Однако было не ясно, покинет ли он службу в правоохранительных органах в целом либо просто поменяет место работы. В новом году в рядах тюменских силовиков уже прошел ряд перестановок — сменился руководитель УМВД Тюмени, а также замначальника областной полиции по охране общественного порядка.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...