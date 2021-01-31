Влиятельный силовик Тюменской области уйдет на повышение

Руководитель тобольского отдела полиции займет более высокую должность Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Тюменской области повышение по службе ожидает руководителя отдела МВД по Тобольску Вадима Цветкова. Об этом URA.RU сообщил собственный источник. Ранее агентство писало, что силовик предупредил своих подчиненных о скором уходе.

«Цветков покинет ряды тобольских силовиков, но со службы в целом уходить не будет. Более того — его повысят. Какую должность займет главный тобольский полицейский, пока не понятно», — сообщил URA.RU собственный источник в правоохранительных структурах.

В пресс-службе МВД по Тюменской области информацию о новом назначении Вадима Цветкова подтвердить или опровергнуть не смогли. «По состоянию на пятницу [29 января] подобных приказов не поступало», — сообщили URA.RU в отделе общественных связей ведомства. Агентство направило письменный запрос, ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU уже сообщало, что Вадим Цветков предупредил подчиненных о скором уходе со своего поста. Однако было не ясно, покинет ли он службу в правоохранительных органах в целом либо просто поменяет место работы. В новом году в рядах тюменских силовиков уже прошел ряд перестановок — сменился руководитель УМВД Тюмени, а также замначальника областной полиции по охране общественного порядка.