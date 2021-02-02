ФСИН потребовала приговорить Навального к реальному сроку

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Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
В ведомстве считают, что у Алексея Навального была возможность связаться с ними Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Федеральная служба исполнения наказаний требует для блогера Алексея Навального 3,5 года лишения свободы. Соответствующее заявление представитель ведомства сделал во время судебного заседания в Мосгорсуде.

«Прошу суд отменить условное осуждение Навального А.А на срок 3 года 6 месяцев», — приводит РИА «Новости» слова представителя ФСИН. Кроме того, ведомство просит суд оштрафовать блогера на 500 тысяч рублей.

Ведомство аргументирует свое требование тем фактом, что блогер, находясь на лечении в Германии, давал интервью и свободно перемещался. Однако, несмотря на это, он так и не предпринял попытки связаться со ФСИН.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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