ФСИН потребовала приговорить Навального к реальному сроку

В ведомстве считают, что у Алексея Навального была возможность связаться с ними Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Федеральная служба исполнения наказаний требует для блогера Алексея Навального 3,5 года лишения свободы. Соответствующее заявление представитель ведомства сделал во время судебного заседания в Мосгорсуде.

«Прошу суд отменить условное осуждение Навального А.А на срок 3 года 6 месяцев», — приводит РИА «Новости» слова представителя ФСИН. Кроме того, ведомство просит суд оштрафовать блогера на 500 тысяч рублей.

Ведомство аргументирует свое требование тем фактом, что блогер, находясь на лечении в Германии, давал интервью и свободно перемещался. Однако, несмотря на это, он так и не предпринял попытки связаться со ФСИН.