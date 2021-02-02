В центре Гамалеи пообещали новую волну коронавируса. Дата

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Эпидемия начнется, когда в Россию придет тепло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России очередная вспышка коронавирусной инфекции начнется весной, как только потеплеет. Такое мнение высказал ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.

«Некоторая волна [коронавируса] в России еще возможна, она связана с потеплением. Следующую вспышку [можно ожидать] в 20-х числах марта—начале апреля», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24». Он также отметил, что не допустить новой волны может только массовая вакцинация населения.

Некоторые специалисты считают, что следующей зимой вместо коронавирусной инфекции может начаться эпидемия гриппа по всему миру. Причиной этого заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев называл меры по сдерживанию коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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